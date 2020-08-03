Комитет образования Выборгского района подводит итоги по ЕГЭ

Район отличился высокими достижениями в сфере образования.

Несмотря на непривычные условия, связанные с пандемией, экзамены для школьников Выборгского района прошли успешно. Еще не все выпускники получили результаты ЕГЭ, но уже можно подвести предварительные итоги.

По словам председателя комитета образования Выборгского района Ольги Карвелис, вынужденные нововведения, в частности, переход на дистанционное обучение, не способствовали снижению уровня знаний учеников. Более 200 компьютеров из школ было передано детям для того, чтобы они смогли учиться дома. Также проводились качественные дополнительные консультации.

В этом году у нас 47 медалистов. Несмотря на тревоги, несмотря на волнения, на то, что дети не очень были уверены в своей подготовке, готовились они дома с учетом консультаций дистанционных все-таки они молодцы. Они в этом году намного больше показали подтверждений высокобалльными результатами своих золотых медалей. - отметила Карвелис.

В Выборгском районе каждый год есть ученики, которые показывают стобалльные результаты на единых госэкзаменах. В прошлом году в Выборгском районе было 11 школьников, получивших 100 баллов. Сейчас можно говорить только о предварительных результатах, но они уже показывают положительную динамику - растет количество стобалльников.

На данный момент еще не все результаты по экзаменам известны, но уже сейчас понятно, что есть 4 ученика, которые получили 100 баллов. Это выпускники Светогорской школы, 14 школы г. Выборга и Бородинской школы. - пояснила Ольга Карвелис

Также есть выпускники, которые набрали от 90 баллов и выше. В этом году в Выборгском районе 65 таких учеников.

В числе достижений Выборгского района стоит отметить увеличение среднего балла по русскому языку и математике, увеличение числа побед в региональных конкурсах, в том числе и во Всероссийской олимпиаде школьников.

По словам сотрудников комитета образования, таких высоких результатов нам помогла добиться интеграция дополнительного образования и общего образования. Очень многие кружки были переориентированы с досуговой направленности на общеобразовательные предметы.

