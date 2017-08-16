За месяц пять отделений банка МКБ прекратили работу в Петербурге

Руководитель дирекции розничной сети МКБ Елена Смолина пояснила, что у банка нет цели сокращаться.

Московский кредитный банк за июль закрыл пять отделений в Петербурге. Об этом пишет "Деловой Петербург" в среду, 2 августа.

Кроме того, в ближайшее время прекратят работу еще два офиса. Таким образом, в реестре Банка России в начале прошлого месяца сообщалось о 13 банках МКБ, а сегодня известно о восьми работающих. На сайте самого банка уведомляют о шести.

Руководитель дирекции розничной сети МКБ Елена Смолина пояснила, что у банка нет цели сокращаться. Представители трансформируют сеть для комфорта клиентов.

Анна Лапченко, руководитель отдела торговой недвижимости NF Group в Северное столице сообщила о тенденции в банковской сфере: все чаще они переходят в онлайн-формат или существуют как мобильное приложение.

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Фото: Piter.TV