В отделении банка на Васильевском острове произошел пожар

В среду, 28 июня, подожгли отделение банка, находящееся по адресу Новосмоленская набережная, 1. Об этом пишет "Фонтанка".
Задержанная полицейскими пенсионерка облила тамбур помещения горючей жидкостью и бросила туда бутылку с зажигательной смесью. По словам 60-летней женщины, ей поступил звонок от неизвестных, которые представились силовиками и предложили деньги за поджог.
Пожар потушили быстро. Эвакуированы 20 человек. По предварительным данным, пострадавших нет. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее на Piter.TV: огонь охватил туристический автобус на Днепропетровской улице.
Фото: Piter.TV
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