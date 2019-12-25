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В отделении банка на Васильевском острове произошел пожар
Сегодня, 20:14
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В отделении банка на Васильевском острове произошел пожар

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По предварительным данным, пострадавших нет.

В среду, 28 июня, подожгли отделение банка, находящееся по адресу Новосмоленская набережная, 1. Об этом пишет "Фонтанка".

Задержанная полицейскими пенсионерка облила тамбур помещения горючей жидкостью и бросила туда бутылку с зажигательной смесью. По словам 60-летней женщины, ей поступил звонок от неизвестных, которые представились силовиками и предложили деньги за поджог. 

Пожар потушили быстро. Эвакуированы 20 человек. По предварительным данным, пострадавших нет. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 

Ранее на Piter.TV: огонь охватил туристический автобус на Днепропетровской улице.

Фото: Piter.TV 

 

Теги: васильевский остров, отделение банка, поджог
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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