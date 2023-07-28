Сбер представил наиболее перспективные направления развития ИИ для африканских стран

Новые технологии в сферах медицины, образования, науки и сельского хозяйства презентовали на форуме "Россия - Африка".

Искусственный интеллект может изменить жизнь современной Африки − в этом уверены специалисты Сбера. На форуме "Россия - Африка" они представили наиболее перспективные направления развития ИИ на Чёрном континенте. Среди них − медицина и образование, наука и сельское хозяйство.

У нас есть целый ряд решений, которые помогают развитию сельского хозяйства, делают его более эффективным. И каждое из них, безусловно, может быть применено, наверное, в любой африканской стране. У нас есть целый ряд решений, которые были выработаны в разных российских регионах (мы уже обсуждаем их с различными странами мира), которые направлены на решение наших общих глобальных экологических проблем. Андрей Незнамов, управляющий директор центра регулирования ИИ Сбербанка

Например, искусственный интеллект сделает медицину более доступной для удалённых регионов Кроме того, внедрение новых технологий даст толчок роста для местной экономики − это подтверждает пример Сбера.

Мы одна из компаний, которая показывает реальный осязаемый финансовый результат от тех больших расходов, которые Сбербанк вкладывает в ИИ. Поэтому это уже хороший показатель. Мы в презентациях очень часто рассказываем, что у нас есть осязаемые показатели выручки, которые исчисляются в миллиардах долларов. Это, действительно, очень серьёзное достижение. Андрей Незнамов, управляющий директор центра регулирования ИИ Сбербанка

Примером успешного использования ИИ для стран Африки может стать опыт цифровизации Сбера – банк открыт к сотрудничеству с новыми партнёрами.

Видео: Piter.TV