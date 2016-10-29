За месяц на 30% упали продажи импортного пива в России

Продажи иностранных марок пива за последний год в стране росли высокими темпами в категории – 22,4%. В апреле этот показатель понизился на 30,7% год к году.

Продажи импортного пива на российском рынке упали на треть в апреле, а темпы местных марок выросли. По мнению экспертов NielsenIQ, это объяснится логистическими сложностями и геополитическим кризисом, передает "Коммерсантъ".

По данным аналитиков, продажи иностранных марок пива за последний год в стране росли высокими темпами в категории – 22,4%. В апреле этот показатель понизился на 30,7% год к году. Так, с января доля импортного пива сократилась с 6,2 до 3,8%. В связи с этим позиции локальных брендов укрепились: темпы продаж выросли с 1,8 до 5,9%, а доля увеличилась с 65,3 до 67,6%.

Как отмечают эксперты NielsenIQ, продажи в категории премиального сегмента, где основную часть составляет импорт, в апреле сократились на 4,4% год к году, а доля продаж в высоком ценовом сегменте снизилась с января с 14,6 до 12,9%. Отмечается, что высокими темпами росли продажи пива в низком ценовом сегменте — в апреле они составили 6,9% год к году, среднее за этот же период выросло на 4,4%.

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