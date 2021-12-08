Heineken планирует передать петербургский завод новому владельцу

Как уточнили в компании, они не получат прибыли от передачи прав собственности.

Нидерландский пивоваренный концерн Heineken планирует передать бизнес в РФ новому владельцу. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Как уточнили в компании, они не получат прибыли от передачи прав собственности. До этого момента семь пивоварен компании продолжат работать для сохранения рабочих мест и обслуживания клиентов. Концерн гарантировал сохранить заработную плату всем российским сотрудникам до конца 2022 года.

Ранее стало известно, что концерт Heineken прекращает производство и продажу пива в РФ.

Фото: pexels