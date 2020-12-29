Стало известно, сколько человек обратились за медпомощью после протестной акции 23 января

Практически всех отпустили домой после осмотра специалиста.

После протестной акции 23 января в Петербурге за медицинской помощью обратились 24 человека. Об этом сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению города.

Девяти из них оказали помощь на месте. Остальных пострадавших доставили в стационары экстренной помощи. После обследования и помощи медицинских работников в приемном покое горожан отпустили домой.

На данный момент в больнице остается одна пострадавшая. В ближайшее время ее планируют выписать домой.

Женщина, которую полицейский ударил ногой в живот, находится в тяжелом состоянии в кардио-хирургической реанимации.

Фото: Piter.TV