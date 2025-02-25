Госдума приняла закон, направленный на повышение качества медицинской помощи

Законопроект поддержали Минздрав, Министерство науки и высшего образования, а также правительство.

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, направленный на повышение качества медицинской помощи. Закон был поддержан единогласно.

В тексте документа отмечается, что подготовку и переподготовку врачей смогут осуществлять только те организации, у которых есть клиническая база и квалифицированные преподаватели. Законопроект поддержали Минздрав, Министерство науки и высшего образования, а также правительство. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, депутаты не должны допустить ухудшения качества медицинской помощи.

Да, мы делаем исключение для дистанционного обучения, но только в том случае, если это не требует практических занятий и использования клинической базы. Вячеслав Володин, спикер Госдумы

Ранее Госдума ратифицировала договор с Белоруссией о гарантиях безопасности.

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