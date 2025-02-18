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Госдума ратифицировала договор с Белоруссией о гарантиях безопасности

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В соглашении отмечается, что отношения Москвы и Минска не направлены против других государств.

Госдума ратифицировала договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Документ на ратификацию был внесен президентом РФ Владимиром Путиным.

В соглашении отмечается, что отношения Москвы и Минска не направлены против других государств. Они будут осуществляться в соответствии с принципами Устава ООН и нормами международного права. Кроме того, Россия и Белоруссия будут рассматривать вооруженное нападение на них как акт агрессии против объединения в целом.

Ранее Госдума приняла закон о продлении программы маткапитала до конца 2030 года.

Видео: Дума ТВ

Теги: белоруссия, гарантии безопасности, госдума россии, договор, ратификация
Категории: Лента новостей, Новости России,

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