Правительство направит свыше 60 млрд рублей на оказание специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

По его словам, дополнительные средства позволят сохранить для граждан доступность специализированной и высокотехнологичной бесплатной медицинской помощи. Речь идет об оказании медицинской помощи с использованием передовых подходов и уникальных методов лечения. Всего в текущем году на эти цели предусмотрено 310 млрд рублей.

Видео: Правительство России