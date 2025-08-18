Правительство возместит расходы на поставку электроэнергии для потребителей в новых регионах

Михаил Мишустин рассказал о работе в ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожье.

Российское правительство возместит расходы на поставку электроэнергии для потребителей в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях). Соответствующее заявление в ходе оперативного совещания от 18 августа с вице-премьерами страны сделал премьер-министр Михаил Мишустин. Чиновник объяснил коллегам, что более полутора миллиарда рублей будет направлено из резервного фонда государства на возмещение расходов по поставкам электроэнергии для граждан и предприятий в новых регионах России.

Рассчитываем, что благодаря такой мере в распоряжении предприятий промышленности и сферы услуг останется больше оборотных средств при сохранении необходимого уровня надежности электроэнергетического комплекса. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

В 2025 году сети в новых регионах объединились в одну организацию. Это решение властей позволило существенно нарастить интенсивность капитальных ремонтов и обновления оборудования н местах. Также чиновники улучшили материально-техническое обеспечение для специалистов. В общей сложности на эти цели федеральным правительством было выделено свыше десяти миллиардов рублей.

