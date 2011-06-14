Мишустин: ВВП стран ЕАЭС вырос на 4,4% по итогам 2024 года

Совокупный уровень ВВП стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за 2024 год увеличился на 4,4 процента. Соответствующее заявление сделал председатель российского правительства Михаил Мишустин, выступая в Киргизии на заседании Евразийского межправительственного совета. Мероприятие проводится в городе Чолпон-Ате. Чиновник заметил, что с начала 2025 года показатель прибавил еще два процента.
Валовой внутренний продукт объединения прибавил 4,4% по итогам прошлого года. А за январь-март текущего - увеличился на 2%, что во многом происходит за счет роста объемов промышленного производства, строительства, выпуска сельхозпродукции, розничной торговли, инвестиций в основной капитал.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Премьер-министр нашей страны напомнил коллегам о том, что за десять лет существования ЕАЭС стал одним из ключевых центров глобального развития.
Мишустин призвал ЕАЭС развивать электронный документооборот и регистрацию лекарств.
Фото и видео: Правительство России
