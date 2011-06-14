Мишустин: ВВП стран ЕАЭС вырос на 4,4% по итогам 2024 года

Премьер-министр России сообщил об экономическом росте регионального сообщества.

Совокупный уровень ВВП стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за 2024 год увеличился на 4,4 процента. Соответствующее заявление сделал председатель российского правительства Михаил Мишустин, выступая в Киргизии на заседании Евразийского межправительственного совета. Мероприятие проводится в городе Чолпон-Ате. Чиновник заметил, что с начала 2025 года показатель прибавил еще два процента.

Валовой внутренний продукт объединения прибавил 4,4% по итогам прошлого года. А за январь-март текущего - увеличился на 2%, что во многом происходит за счет роста объемов промышленного производства, строительства, выпуска сельхозпродукции, розничной торговли, инвестиций в основной капитал. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Премьер-министр нашей страны напомнил коллегам о том, что за десять лет существования ЕАЭС стал одним из ключевых центров глобального развития.

Мишустин призвал ЕАЭС развивать электронный документооборот и регистрацию лекарств.

