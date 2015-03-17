  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:07
104
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Мишустин призвал ЕАЭС развивать электронный документооборот и регистрацию лекарств

0 0

Премьер-министр России напомнил о необходимости развития логистики и сферы здравоохранения.

ЕАЭС нужно активнее использовать электронный документооборот в целях повышения качества логистических услуг, а также продолжать цифровизацию грузовых железнодорожных перевозок. Соответствующее заявление сделал председатель российского правительства Михаил Мишустин, выступая в Киргизии на заседании Евразийского межправительственного совета. Мероприятие проводится в городе Чолпон-Ате. Дополнительно чиновник призвал коллег совершенствовать процедуры регистрации лекарств и медицинских изделий и налаживать совместную кооперацию между местными производителями. Он указал, что для Москвы здоровье граждан всегда является приоритетом в работе.

Для повышения качества логистических услуг – нужно активнее использовать электронный документооборот. Продолжать цифровизацию грузовых железнодорожных перевозок – как внутри Союза, так и во взаимодействии с нашими партнерами из дружественных государств.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

ЕАЭС до конца года утвердит дорожную карту "Евразийского экономического пути".

Фото и видео: Правительство России

Теги: еаэс, здравоохранение, киргизия, логистика, михаил мишустин, цифровизация
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Общество, Здоровье,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии