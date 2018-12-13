За майские праздники в Петербурге угнали четыре дорогих иномарки

Петербуржцы лишились Toyota, BMW, Lexus и KIA.

В период майских праздников четыре человека обратились в полицию Петербурга с заявлениями об угоне иномарок. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по городу и Ленобласти.

Все кражи произошли в период с 29 апреля до 4 мая. Первую иномарку угнали от дома на проспекте Народного Ополчения. Автомобиль Toyota Camry принадлежит 30-летнему мужчине. Стоимость ущерба оценивается в 1,8 млн рублей.

Также в полицию обратился 29-летний мужчина. Он заявил, что с 3 по 5 мая у него угнали BMW 318. Машина была припаркована возле дома на улице Козлова.

Также в период с 14 до 16:30 5 мая пропал Lexus RX 300. Иномарка была припаркована у дома на Бульваре Новаторов. В Московском районе с 4 по 5 мая исчезла KIA Optima. Владелец оставил автомобиль возле дома на Варшавской улице.

По факту случившегося проводится проверка. Злоумышленников ищут.

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Фото: Piter.TV