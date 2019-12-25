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За май выявили семь нарушений жилищного законодательства в Петербурге
Сегодня, 20:30
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За май выявили семь нарушений жилищного законодательства в Петербурге

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За отчетный период после рассмотрения 18 административных дел петербургским компаниям назначили штрафы на 1 млн 328 тысяч рублей.

В Петербурге сотрудники государственной жилищной инспекции за май этого года провели 52 контрольных мероприятия. Об этом в понедельник, 20 июня, рассказали в пресс-службе ведомства. 

В ходе проверок выявили семь нарушений, составили восемь протоколов, которые связаны с угрозой жизни и здоровью. В ведомстве отмечают, что в адрес управляющих организаций объявлено 331 предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. 

За отчетный период после рассмотрения 18 административных дел петербургским компаниям назначили штрафы на 1 млн 328 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что штрафы по договорам аренды городского имущества не будут начисляться до конца года. Смягченные правила действуют с 1 марта.

Фото: Piter.tv
 

Теги: жилищное законодательство, нарушения, штрафы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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