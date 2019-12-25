Пенсионерка получила 24 штрафа ГИБДД за попытки "разгрузить" Васильевский остров от пробок

Нарушительница считает, что она улучшала ситуацию на дорогах.

Жительница Петербурга получила 24 штрафа ГИБДД за нарушение правил дорожного движения. Оплачивать их пенсионерка, похоже, не собиралась. В дело пришлось вмешаться судебным приставам, рассказала пресс-служба УФССП по Петербургу.

Все штрафы были получены 59-летней владелицей автомобиля бизнес-класса всего за 2 месяца. По ее мнению, она не нарушала правила, а, наоборот, помогала разгрузить от пробок Васильевский остров, обгоняя другие авто.

Общая сумма штрафов составила 35 тыс. рублей. Она отказывалась их оплачивать. Судебным приставам пришлось списывать задолженность с ее банковского счета. На данный момент удалось получить 19,5 тыс. рублей.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что петербуржец выплатил долг по алиментам, испугавшись уголовной ответственности.

Фото: Piter.TV