Петербуржец выплатил долг по алиментам, испугавшись уголовной ответственности

Мужчина задолжал 134 тысячи рублей на содержание своего сына-подростка.

Судебные приставы добились выплаты долга по алиментам от 41-летнего петербуржца. Как рассказали в пресс-службе УФССП, мужчина задолжал почти 134 тысячи рублей на содержание своего 13-летнего сына.

Известно, что отец 11 месяцев не выплачивал деньги и не спешил добровольно перечислять крупный долг. Приставы составили в отношении мужчины административный протокол, который направили в суд для рассмотрения. Петербуржца предупредили об уголовной ответственности в случае упорного уклонения от уплаты алиментов, и мужчина решил не усугублять свое положение. Горожанин достал с работы справку, на основе которой сумму задолженности пересчитали, и мужчина тут же выплатил 93 тысячи рублей.

Отмечается, что выплачивать последующие алиментные деньги петербуржец будет уже под контролем приставов.

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