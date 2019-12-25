За лето в Петербурге выдалось более 40 дождливых дней

Сезон был типичным для Петербурга.

Эксперты подсчитали, что в общей сложности за лето в Петербурге шел дождь 41 день. Самым дождливым выдался июль.

Прошедшее лето в Северной столице не было аномальным: прогнозировали сильную жару, однако сезон стал типичным для города. В Гидрометцентре отметили, что лето 2020 года заняло 20-е место в рейтинге самых теплых в истории. Температурные рекорды бились в основном в июне: тогда температура воздуха на 3,5 градуса превышала норму. Так, самыми жаркими днями стали 17 и 18 июня. Июль стал самым дождливым, а август выдался более комфортным с точки зрения температуры, однако не обошлось без похолоданий.

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