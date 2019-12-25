От партии "Единая Россия" выдвинут действующий глава республики Рустам Минниханов.

За кресло главы Татарстана поборются пять претендентов. В центральной избирательной комиссии республики завершился приём документов от желающих стать главой региона.

Отмечается, что кандидаты могли выдвигаться только от политических партий, самовыдвижение не предусмотрено процедурой.

От партии "Единая Россия" выдвинут действующий глава республики Рустам Минниханов. Справедливоросы выдвинули на выборы председателя совета регионального отделения Альмира Михеева. От коммунистов на должность главы Татарстана претендует первый секретарь республиканского комитета Альфред Валиев. ЛДПР выдвинула координатора своего татарстанского отделения Владимира Сурчилова. От "Партии Роста" документы приняты от председателя отделения Олега Коробченко.

Ранее в Польше состоялись выборы президента.