Стало известно, за какой срок можно накопить миллион рублей в Петербурге

Работающим в 47-ом регионе понадобится 6,7 лет для достижения этой финансовой цели.

Петербург оказался на десятой позиции в списке российских регионов по возможности жителей накопить 1 миллион рублей. Согласно расчётам РИА Новости, петербуржцы смогут собрать эту сумму за 5,8 лет при средней зарплате. Те, кому не удастся накопить миллион за 10 лет работы, составляют 4,6% от числа работающих.

Первое место заняла Чукотка, где жителям достаточно 4,1 года для накопления миллиона. Следующие места заняли Ямало-Ненецкий АО (4,6 года), Магаданская область (4,6 года), Москва (4,8 года) и Ненецкий АО (5,1 года).

Ленинградская область оказалась на 16 месте. Работающим в регионе понадобится 6,7 лет для достижения этой финансовой цели. 8,5% местных работников не смогут скопить миллион за десять лет.

Замыкают список Калмыкия (10,3 года), Чеченская Республика (10,4 года) и Ингушетия (10,6 года).

Ранее эксперты перечислили профессии будущего с самыми высокими зарплатами в Петербурге.

Фото: Piter.TV