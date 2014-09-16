Эксперты перечислили профессии будущего с самыми высокими зарплатами в Петербурге

Первостепенное внимание уделяется IT-сфере, где несмотря на колебания спроса и снижения темпов роста зарплат, остаются незаменимыми профессионалы.

Эксперты hh.ru проанализировали состояние рынка труда в Петербурге и определили наиболее востребованные профессии, а также те, которые будут пользоваться высоким спросом в ближайшем будущем и обеспечат своим специалистам высокие доходы.

Первостепенное внимание уделяется IT-сфере, где несмотря на колебания спроса и снижения темпов роста зарплат, остаются незаменимыми профессионалы, такие как разработчики программного обеспечения, особенно специализирующиеся на искусственном интеллекте (AI), машинном обучении (ML), разработке мобильных приложений, веб-технологиях и облачных сервисах.

Также актуальны специалисты по кибербезопасности, учитывая растущие угрозы в цифровом пространстве. Анализ больших данных (Big Data) приобретает всё большую значимость для бизнеса и государственных структур, что повышает спрос на Data Scientists и аналитиков данных. В настоящее время в Санкт-Петербурге имеются вакансии для IT-специалистов с уровнем заработной платы существенно выше среднего, который на сегодняшний день составляет около 100 000 рублей.

Помимо IT, эксперты отмечают высокую востребованность специалистов в области логистики и управления цепочками поставок (Supply Chain), обусловленную изменениями в логистических процессах. Также актуальными являются позиции в маркетинге и продажах, особенно в сегменте онлайн-коммерции.

Кроме того, стоит обратить внимание на следующие перспективные направления: специалисты по устойчивому развитию, медицинские работники, учёные и исследователи, а также педагоги и психологи с современными компетенциями.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские рабочие обошли IT-специалистов по росту зарплат.

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")