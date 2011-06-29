Петербургские рабочие обошли IT-специалистов по росту зарплат

Специалисты указывают, что спрос на рабочие специальности в Петербурге значительно выше, а конкуренция за вакантные позиции ниже.

Зарплаты работников различных профессий в Петербурге за последний год выросли на 25%, достигнув среднего уровня в 93 тысячи рублей, согласно сообщению пресс-службы сервиса hh.ru от 28 ноября.

Этот прирост превосходит увеличение заработных плат специалистов в IT-секторе, где предложенная оплата труда увеличилась на 12%. Хотя разрыв в доходах между рабочими и IT-специалистами сократился, последние продолжают получать больше — в среднем около 100 тысяч рублей. Два года назад разница составляла 14 тысяч рублей.

Специалисты указывают, что спрос на рабочие специальности в Петербурге значительно выше, а конкуренция за вакантные позиции ниже: на одно место претендуют не более трёх соискателей, в то время как в IT-сфере этот показатель доходит до 10 человек на позицию.

Наиболее высокие средние зарплаты предлагаются наладчикам станков (270 тысяч рублей), электрогазосварщикам (до 300 тысяч рублей) и машинистам автокранов (300 тысяч рублей).

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Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")