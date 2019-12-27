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За избитого в парадной полицейского петербуржец получил условный срок
Сегодня, 11:20
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himif

За избитого в парадной полицейского петербуржец получил условный срок

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Кроме того, пьяный мужчина обматерил стража порядка.

Выборгский районный суд Петербурга приговорил петербуржца Константина Волгина к году лишения свободы условно за избитого полицейского. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Как выяснил суд, в декабре прошлого года Волгин находился на третьем этаже одной из парадных дома №24 по проспекту Художников. Мужчина был пьян и на полицейского, пытающегося в ночи задержать нетрезвого петербуржца и доставить его в отдел, набросился с кулаками. Полицейский получил два удара в грудь и поток брани в свой адрес. Действия пьяного мужчины унизили честь и достоинство стража порядка.

Также мы рассказывали, что петербуржца осудят за попытку похищения.

Фото: Piter.TV

Теги: избиение полицейского, условный срок
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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