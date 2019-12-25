Петербуржца осудят за попытку похищения

Ему вменяют пять статей.

Прокуратура города утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении петербуржца. Его обвиняют в покушении на человека, в покушении на убийство, в вымогательстве, незаконном приобретении и хранении оружия, а также в незаконной переделке огнестрельного оружия.

По версии следствия, инцидент произошел в июле 2019 года. Мужчина попытался остановить машину жертвы, которую собирался похитить: бросил ветку дерева перед авто и направил на потерпевшего самостоятельно переделанный карабин. Машина не остановилась. Тогда преступник выстрелил три раза, но потерпевшему удалось уехать, несмотря на ранение. Злоумышленник вымогал у родственников потерпевшего деньги: в подтверждение своих намерений он отправил видео с нападением.

Когда преступнику передавали деньги, его задержала полиция. В ходе обысков у злоумышленника изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Петродворцовый районный суд.

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