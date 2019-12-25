За июль пригородными электричками в Петербурге воспользовалось рекордное число пассажиров

Наиболее востребованными оказались Финляндское, Балтийское и Витебское направления.

За июль пригородными поездами в Северной столице воспользовались 8,8 млн пассажиров. Это количество впервые превысило показатели 2019 года на 2%, сообщила пресс-служба городского Комтранса.

Чаще всего билеты покупали на электрички Финляндского, Балтийского, и Витебского направлений. Каждый день месяца к услугам Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК) прибегало примерно 283 тыс. человек. В дни пиковой нагрузки их число увеличивалось до 357 тыс.

В ведомстве добавили, что рекорд был поставлен и по показателю пассажирооборота, который составил 377,8 пассажиро-километров. Это на 6% больше, чем в 2019 году.

Ранее мы сообщили о том, что в Таганрог запустят железнодорожный рейс из Петербурга.

Фото: Piter.TV