За июль отряд ”Лиза Алерт” принял 316 заявок в Петербурге

Пятеро пропавших до сих пор не найдены.

За период июля 2020 года поисковый отряд "ЛизаАлерт" поставил антирекорд: к добровольцам поступило 316 заявок на поисковые операции по спасению людей. Информация об этом появилась в официальном ВК-сообществе организации.

Отметим, что 124 человека пропали во время прогулки по лесу, что делает поиск еще более затруднительным. Кроме того, многие из потерявшихся – пожилые.

По данным волонтеров, подавляющее большинство из огромного списка все же найдено. Тем не менее, до сих пор неизвестно место нахождения пяти человек. В связи с этим, "ЛизаАлерт" призывает сохранять бдительность во время прогулки по дикой природе – надевать яркую и теплую одежду, рассказать о своих планах близким и иметь при себе заряженный телефон.



Ранее мы рассказали о том, что из трех петербургских отелей эвакуировали 630 человек из-за "взрывных" анонимок.

Фото: Контакте / lizaalert_piter