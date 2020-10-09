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За ходом довыборов в Петербурге следят 977 наблюдателей
Сегодня, 13:29
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За ходом довыборов в Петербурге следят 977 наблюдателей

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Известно, что 52 городских СМИ получили аккредитацию и тоже присутствуют на мероприятии.

В Петербурге за ходом довыборов следят 977 наблюдателей. Из них 682 отправили кандидаты, 124 человека выдвинула Общественная палата города и 171 представили партии. Об этом сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин.

Известно, что 52 городских СМИ получили аккредитацию и тоже присутствуют на мероприятии. Процесс снимают камеры видеонаблюдения. 

И это не видеорегистрация, а полноценное видеонаблюдение.

Максим Мейксин, председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии

Ранее на Piter.tv: в Горизбирком поступило около 40 сообщений о возможных нарушениях на муниципальных довыборах.

Фото: Piter.tv

Теги: довыборы в петербурге, максим мейксин, ход выборов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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