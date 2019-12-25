За хищение топлива в Петербурге осуждены бывшие военнослужащие

Подсудимые были лишены воиских званий.

За хищение топлива на сумму более 500 тыс. рублей в Петербурге осуждены бывшие военнослужащие. Подробности слушания дела рассказали в пресс-службе ВСУ СК России по Западному военному округу. Одного из двух подсудимых оштрафовали на 150 тысяч рублей, а другому дали условный срок и назначили штраф в 250 тысяч. Бывших военных лишили званий.

Расследование установило, что во время службы в армии по контракту капитан запаса (экс-начальник службы горючего и смазочных материалов войсковой части) Александр Гандзюк в 2015-2016 годах украл топливо на сумму более чем 540 тысяч рублей. "Помогал" ему экс-глава склада службы горючего и смазочных материалов другой войсковой части – прапорщик запаса Хабиб Исаев. Нанесенный ущерб государству был полностью возмещен в ходе предварительного следствия.

Военных признали виновными в растрате вверенного имущества с использованием своего служебного положения и в пособничестве в растрате. Гандзюк получил наказание в виде условного лишения свободы условно на 1,5 года с испытательным сроком 4 года, штраф в 250 тысяч рублей. Исаеву получил штраф в 150 тыс. рублей.

Под арест отправили мужчину, применившего удушающий прием на росгвардейце на митинге в Петербурге. Решение об аресте на два месяца в субботу, 1 мая, вынес Ленинский районный суд Петербурга.

Фото: Piter.tv