Уроженца республики Коми задержали накануне.

Под арест отправили мужчину, применившего удушающий прием на росгвардейце на митинге в Петербурге. Решение об аресте на два месяца в субботу, 1 мая, вынес Ленинский районный суд Петербурга.

По информации правоохранительных органов, это произошло 21 апреля на несанкционированном митинге в центре Петербурга. По факту применения насилия в отношении представителя власти было возбуждено уголовное дело. Уроженца республики Коми, подозреваемого в преступлении, задержали накануне.

Несанкционированные акции протеста прошли в Петербурге 21 апреля. Piter.tv вел прямую трансляцию с места событий. Больше всего задержанных из акций по всей России оказалось в Петербурге.

Фото: Piter.tv