За губернаторскими выборами в Ленобласти будут следить медианаблюдатели

К контролю на УИКах привлекли 23 молодых людей из разных регионов.

Перед Единым днем голосования за кандидатов на губернаторских выборах Ленинградской области, начиная с 5 сентября, мониторингово-экспертная миссия Российского фонда свободных выборов начнет обучение медианаблюдателей, которые будут контролировать процесс голосования. Об этом сообщила пресс-служба Леноблизбиркома.

Сформированная комиссия из 23 молодых людей вынесет вердикт по поводу уровня подготовки к избирательному процессу, а также соблюдения противоэпидемических норм на УИКах и избирательных прав граждан.

Отметим, что все медианаблюдатели – выходцы из разных регионов. Они уже выполняли аналогичную работу в России и Белоруссии. Отличие от предыдущих проведенных ими компаний будет заключаться в цифровизации: отслеживание порядка будет происходить при помощи видеорегистраторов и мобильного ситуационного центра.

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Фото: Пресс-служба Леноблизбиркома