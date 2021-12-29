За год жители Петербурга и области набрали на 108 млрд рублей ипотечных кредитов

Результат 2021 года превышает более чем на четверть показатели 2020 года.

В прошлом году российские банки выдали ипотечные кредиты на рекордную сумму - 5,69 трлн рублей. Об этом в среду, 12 января, сообщает ТАСС.

Согласно оценке банка ВТБ, результат 2021 года превышает более чем на четверть показатели 2020 года. В прошлом году одним из драйверов роста рынка стала программа господдержки, по которой ВТБ провёл каждую третью сделку.

Так, в списке лидеров-регионов по объёмам проведённых ипотечных сделок стали Москва и Подмосковье (460 млрд рублей), Петербург и Ленинградская область (107,8 млрд), а также Новосибирская область (43,4 млрд) и Татарстан (42,8 млрд рублей). отмечается, что средний чек по ипотеке достиг 3,4 млн рублей.

Ранее за год банки выдали россиянам кредитов на 14,1 трлн рублей. Это на 33,5% больше, чем в 2020 году.

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