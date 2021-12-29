За год банки выдали россиянам кредитов на 14,1 трлн рублей

Это на 33,5% больше, чем в 2020 году.

В декабре 2021 года россияне взяли кредитов в банках на 1,38 трлн рублей. Как сообщает компания Frank RG, для розничного рынка это рекордный объем.

Этот показатель вырос на 10%, если сравнивать с ноябрем 2021 года. При этом за год банки выдали россиянам кредитов на рекордные 14,1 трлн рублей. Это на 33,5% больше, чем в 2020 году. При этом в декабре прошлого года самый существенный вклад в статистику внесла ипотека, было заключено 193,4 тыс. договоров на 654,5 млрд рублей.

В сфере автокредитования тоже был поставлен рекорд перед Новым годом. Было выдано 76.1 тыс. автокредитов на 101,2 млрд рублей. В декабре средний размер автокредита увеличился на 28,4% по сравнению с показателями прошлого года.

Ранее мы писали, что в 2021 году российские банки выдали ипотек на рекордные 5,69 трлн рублей.

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