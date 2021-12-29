В 2021 году российские банки выдали ипотек на рекордные 5,69 трлн рублей

Это более чем на четверть больше показателя 2020 года.

В 2021 году в России объем ипотечных кредитов достиг рекордной суммы, которая составила 5,69 трлн рублей. Как сообщает банк ВТБ, это более чем на четверть больше показателя 2020 года.

При этом у банка ВТБ прирост составил 30%, кредитная организация выдала ипотек на 1,2 трлн рублей впервые в истории.

В сообщении говорится, что таких показателей удалось достичь из-за программы гсоподдержки, которая начала действовать в 2020 году. По ней банк ВТБ провел каждую третью сделку.

Лидерами по объему проведенных ипотечных сделок стали Москва и Подмосковье (460 млрд рублей), Петербург и Ленобласть (107,8 млрд рублей). Далее идут Новосибирская область (43,4 млрд рублей), Республика Татарстан (42,8 млрд рублей), а также Свердловская область (30,6 млрд рублей).

Как сообщает кредитная организация, по ипотечному кредиту средний чек составил 3,4 млн рубле.

Ранее мы писали, что Минэкономразвития подготовило пакет мер поддержки строительных компаний.

Фото: pixabay