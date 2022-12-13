За год вклад туристов в экономику Петербурга вырос на 57%

Всего в прошлом году Петербург посетили восемь млн туристов, в основном из других регионов России.

В прошлом году туристы принесли экономике Петербурга 366 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по туризму со ссылкой на "Турбарометр Санкт-Петербурга".

Указанное значение оказалось на 57% больше показателей 2021 года. Всего в прошлом году Петербург посетили восемь млн туристов, в основном из других регионов России. Отмечается, что из других стран в город въехали около 340 тысяч путешественников.

В комитете по туризму добавили, что из числа посетивших город россиян две трети приходится на людей в возрасте от 18 до 44 лет. При этом на гостей до 34 лет приходится 38% турпотока. Также прошедший год отметился ростом количества семейных туристов, на которых пришелся 51% от общего числа.

Ранее более миллиона туристов посетило Петербург на новогодних каникулах. Туроператоры отметили интерес к Петербургу со стороны семейных туристов.

Фото: Piter.tv