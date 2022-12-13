Более миллиона туристов посетило Петербург на новогодних каникулах

Туроператоры отметили интерес к Петербургу со стороны семейных туристов.

Председатель Комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев рассказал, как отдыхали туристы в городе во время январских каникул. По словам представителя Смольного, на праздниках город посетило более миллиона человек, что на семь процентов больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике".

В связи с ростом числа туристов экскурсионные компании были максимально загружены. Позитивную тенденцию заметили и отельеры города. Особой популярность пользовались отели "3 звезды". Они были заполнены на 70 процентов. А в период с 3 по 5 января – на 94 процента.

Туроператоры отметили интерес к Петербургу со стороны семейных туристов. Они участвовали в культурно-развлекательных программах, посещали музеи, где проводили квесты для детей.

Ранее на Piter.tv: власти Петербурга пообещали предоставить 700 квартир детям-сиротам в этом году.

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