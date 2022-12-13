Власти Петербурга пообещали предоставить 700 квартир детям-сиротам в этом году

Также для молодых людей и девушек откроют специальные квартиры для "тренировок". Там вчерашние дети будут получать бытовые навыки.

Власти Северной столицы предоставят 700 квартир детям-сиротам, а также несовершеннолетним, которые остались без попечения родителей. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в личном Telegram-канале.

Как отметил глава города, 680 квартир выделят за счет городского бюджета. Еще 16 приобретут с помощью федеральных субсидий.

Губернатор заявил, что город несет ответственность за детей. Он подчеркнул, что бытовые мелочи могут представлять сложность для подростков. Не все умеют ходить в магазин за продуктами, готовить даже самые простые блюда, правильно распределять время.

Также для молодых людей и девушек откроют специальные квартиры для "тренировок". Там вчерашние дети будут получать бытовые навыки.

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Фото: Pxhere