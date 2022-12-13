Власти Петербурга пообещали предоставить 700 квартир детям-сиротам в этом году

Власти Северной столицы предоставят 700 квартир детям-сиротам, а также несовершеннолетним, которые остались без попечения родителей. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в личном Telegram-канале.
Как отметил глава города, 680 квартир выделят за счет городского бюджета. Еще 16 приобретут с помощью федеральных субсидий.
Губернатор заявил, что город несет ответственность за детей. Он подчеркнул, что бытовые мелочи могут представлять сложность для подростков. Не все умеют ходить в магазин за продуктами, готовить даже самые простые блюда, правильно распределять время.
Также для молодых людей и девушек откроют специальные квартиры для "тренировок". Там вчерашние дети будут получать бытовые навыки.
Ранее на Piter.tv: на заводе "Арсенал" в Петербурге произошел пожар.
Фото: Pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все