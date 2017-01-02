За год в Петербурге закрылось больше тысячи магазинов

В 2020 году этот разрыв еще будет компенсирован.

В четверг, 26 декабря, стало известно о том, что за год в в Петербурге закрылось больше тысячи магазинов. Об этом сообщает РБК.

По словам экспертов, главная причина закрытия магазинов — уход с рынка целого ряда крупных игроков продовольственной розницы. Отмечается, что предварительная статистика не учитывает закрытия более 200 магазинов, которыми управлял ТД "Интерторг".

Известно, что в 2019 число открытых и закрытых магазинов сравнялось — 872 магазинов.

Ранее мы сообщали о том, что опустевшие магазины Spar переводят на новое юрлицо.

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