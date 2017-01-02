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За год в Петербурге закрылось больше тысячи магазинов
Сегодня, 17:01
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IRINA_CHALKINA

За год в Петербурге закрылось больше тысячи магазинов

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В 2020 году этот разрыв еще будет компенсирован.

В четверг, 26 декабря, стало известно о том, что за год в в Петербурге закрылось больше тысячи магазинов. Об этом сообщает РБК.

По словам экспертов, главная причина закрытия магазинов — уход с рынка целого ряда крупных игроков продовольственной розницы. Отмечается, что предварительная статистика не учитывает закрытия более 200 магазинов, которыми управлял ТД "Интерторг". 

Известно, что в 2019 число открытых и закрытых магазинов сравнялось — 872 магазинов.

Ранее мы сообщали о том, что опустевшие магазины Spar переводят на новое юрлицо.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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прорыв в действии

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