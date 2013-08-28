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Три электроподстанции запустили в Петербурге в этом году
Сегодня, 7:05
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Три электроподстанции запустили в Петербурге в этом году

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Более 50 улиц и дворов получили современное освещение.

В Смольном прошло торжественное совещание, посвященное Дню энергетика. В ходе мероприятия были подведены итоги года в энергетической отрасли.

Как отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, в 2021 году в городе запустили три электроподстанции. Более 50 улиц и дворов получили современное освещение. Кроме того, было проложено 270 километров труб.

Новые электроподстанции появились в Приморском районе ("Конная"), Петродворцовом ("Мартышкино") и Центральном ("Графтио"). В последние годы город активно занимается реконструкцией фонтанов.

Ранее в Выборге подвели итоги развития сферы предпринимательства в 2021 году.

Фото: pexels.com

Теги: день энергетика, итоги года
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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