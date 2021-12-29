В Петербурге число вакансий за год выросло на 60%

Только с начала года открылись более 57 тысяч вакансий.

С начала января в Петербурге открылись более 57 тысяч вакансий. Эскперты сервиса hh.ru проанализровали вакансии на рынке труда.

Аналитики пришли к выводу, что за последний месяц на треть (+27%) вырос спрос на работников в сфере продаж и на ИТ-специалистов (+19% вакансий). Работодатели заинтересованы и в соискателях из производственной сферы и начинающих специалистах (+12% вакансий в каждой сфере). Также чаще всего работодатели ищут рабочий персонал (+10% вакансий), строителей, транспортников, административный персонал, маркетологов и бухгалтеров.

Ранее стало известно, каким специалистам в Петербурге готовы платить больше 250 тысяч рублей.

Фото: pexels.com