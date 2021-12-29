Стало известно, каким специалистам в Петербурге готовы платить больше 250 тысяч рублей

Самые высокооплачиваемые вакансии можно найти в IT-сфере.

На начало 2022 года средняя заработная плата в Петербурге составляет 59 тысяч рублей – это на 18% (или 10 тысяч рублей) больше, чем в других регионах страны. Однако некоторые работодатели готовы платить зарплаты выше. Об этом рассказали аналитики сервиса hh.ru.

За две недели в Петербурге появились более 1 700 вакансий с зарплатой от 250 тысяч рублей. Самые высокооплачиваемые вакансии можно найти в IT-сфере, на втором месте расположилась сфера продаж, на третьем месте – строительство.

Аналитики добавили, что в январе 40% компаний готовы увеличить зарплату сотрудникам в среднем на 5 тысяч рублей. Чуть более 20% компаний готовы рассмотреть этот вопрос в I квартале этого года. И 10% компаний – в феврале.

Ранее стало известно, в каких сферах больше всего выросли зарплаты и спрос на специалистов. Аналитики привели данные за 2021 год.

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