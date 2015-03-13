Минтруд назвал самых востребованных специалистов в 2029 году

Наибольший рост ожидает отрасль по оказанию персональных услуг.

Минтруд России определил самых востребованных специалистов в 2029 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на прогноз кадровой потребности на 2024–2029 годы, разработанный ведомством.

Наибольший рост ожидает отрасль по оказанию персональных услуг. Кроме того, к 2029 году увеличится число специалистов в сфере обрабатывающего производства, транспортировки и хранения, гостиничного бизнеса и общепита, науки, информации и связи, а также здравоохранения. В рейтинге отраслей, где стоит ожидать падение спроса на работников, лидируют торговля, государственное управление, обеспечение электроэнергией и сельское хозяйство.

Ранее Минтруд предложил поднять декретные пособия студенткам в десять раз.

Фото: Piter.tv