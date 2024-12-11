Минтруд предложил поднять декретные пособия студенткам в десять раз

Законопроект будет внесен в Госдуму в весеннюю сессию.

Российское министерство по труду и социальной защите населению предложило поднять декретные пособия студенткам в десять раз. Соответствующее заявление сделали сотрудники профильного ведомства. Они пояснили, что речь идет о сумме в 74,9–235,4 тысяч рублей в зависимости от региона страны. Выплата будет учтена при расчете МРОТ (прожиточного минимума трудоспособного населения) и не учитываться при сумме стипендий. Данный законопроект чиновники планируют внести на рассмотрение в Государственную Думу в весеннюю сессию. Предполагается, что поддержка со стороны государства будет предоставляться девушкам, которые обучаются на очном отделении вуза.

В Минтруде призвали изменить правила расчета пособия, размер которого сейчас зависит от стипендии. Последняя же в среднем составляет порядка двух-пяти тысяч рублей. Декретные средства студенткам выплачивают образовательные организации из федерального и региональных бюджетов. Минимальная сумма по новым правилам будет предоставляться жительницам Липецкой и Тамбовской областей. В 2025 году на этих территориях прожиточный минимум составляет 16 тысяч рублей. Для местных жительниц декретные отчисления составят 74,9 тысяч рублей. На Чукотке, где прожиточный минимум составляет 50,5 тысяч рублей, студентки получат декретные в размере 235,4 тысяч рублей.

Предполагается, что на реализацию законопроекта в первый год работы властям потребуется выделить из федерального бюджета 631,4 миллиона рублей. Такая денежная сумма позволит выплачивать повышенное пособие семи тысячам студенток на очном обучении.

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Фото: Piter.tv