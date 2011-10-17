Минтруд прогнозирует рост числа россиян старше трудоспособного возраста

Ольга Баталина напомнила о внутренних вызовах для государства с сфере демографии.

Численность россиян старше трудоспособного возраста к 2030 году по стране вырастет почти на два миллиона человек, а к 2026 году - на 2,8 миллиона человек. Соответствующее заявление сделала первый заместитель российского министра по труду и социальной защите Ольга Баталина, выступая на профильной сессии "Дальний Восток – дело семейное". Мероприятие организовано на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Чиновница указала на то, что дополнительно увеличивается потребность государства ухаживать на нетрудоспособными людьми. Эксперты фиксируют рост доли городского населения. Этой категории свойственно иметь более низкий коэффициент рождения детей. Также наблюдается снижение рождаемости в сельской местности.

Вызов старения населения. У нас численность граждан старше трудоспособного возраста будет расти и к 2030 году станет больше почти на 2 млн человек, к 2046 году - на 2,8 млн человек. Ольга Баталина, замглавы Минтруда РФ

Представитель федерального правительства РФ привела статистические данные, согласно которым для 67 процентов россиян крепкая семья остается наиболее важной ценностью. Однако у старших возрастов покзаатель достигает 94 процентов, а у молодежи 24 лет - только 57 процентов.

В РФ 72% женщин и 70% мужчин хотели бы иметь двух и более детей.

Фото и видео: ВЭФ 2024