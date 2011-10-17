В РФ 72% женщин и 70% мужчин хотели бы иметь двух и более детей

Ольга Баталина привела статистические данные.

Большинство россиян, речь идет о 72 процентов женщин и 70 процентах мужчин, хотели бы иметь двух и более детей. Соответствующее заявление сделала первый заместитель российского министра по труду и социальной защите Ольга Баталина, выступая на профильной сессии. Мероприятие организовано на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Чиновница указала коллегам, что такая статистика говорит о достижении более высоких показателей, чем фиксируется в текущий момент уровень рождаемости.

При сегодняшнем фактическом уровне рождаемости отмечаются высокие репродуктивные установки. Большинство россиян - 72% женщин и 70% мужчин - хотели бы иметь двух и более детей. Это более высокие показатели, чем сегодняшний уровень рождаемости. Ольга Баталина, замглавы Минтруда РФ

Дополнительно эксперты из профильного ведомства исследовали препятствия, которые мешают гражданам страны заводить детей. Основной причиной является уверенность в завтрашнем дне и вера в то, что их населенный пункт будет развиваться. Следующим условием является для россиян возможность обеспечения семей комфортным и доступным жильем. На недостаточность жилищных условий обратили внимание порядка 20 процентов женщин и 18,7 процентов мужчин.

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Фото и видео: ВЭФ 2024