Креативные специалисты в России зарабатывают на 42% больше среднего

Средняя зарплата в этом сегменте по итогам 2024 года составила 123,7 тыс. рублей.

Средний уровень заработной платы россиян, занятых в сфере креативных индустрий, по итогам 2024 года составил 123,7 тыс. рублей — это на 42% больше, чем в среднем по стране (87,1 тыс. рублей). Таковы результаты исследования СберАналитики.

За основу эксперты взяли классификацию видов экономической деятельности Министерства культуры России, по которой к креативной экономике относятся 13 индустрий: архитектура и урбанистика, гастрономия, дизайн, игры и игрушки, изобразительные и визуальные искусства, кино- и анимационная продукция, медиа и журналистика, мода, музыка и саунд-дизайн, программное обеспечение, реклама и коммуникации, культурно-зрелищная и литературно-издательская индустрии.

По результатам исследования Сбера, в 59 субъектах РФ размер заработной платы в креативных индустриях выше, чем в среднем по региону. Больше всего эта разница в Новосибирской области, где креативные специалисты получают 122,1 тыс. рублей при средней зарплате в 78 тыс. рублей.

За 2024 год зарплаты в креативных профессиях выросли на 22% — на 4,3 п. п. больше, чем по всем отраслям.

По данным Сбера, в число регионов-лидеров по оплате труда в креативных индустриях вошли Москва (194,3 тыс. рублей), Санкт-Петербург (157,4 тыс.), Московская область (153,1 тыс.), Чукотский автономный округ (145,1 тыс.), Магаданская область (126,1 тыс.), Ямало-Ненецкий автономный округ (126 тыс.), Новосибирская область (122,1 тыс.), Краснодарский край (117,6 тыс.), Республика Татарстан (116,2 тыс.) и Республика Саха (Якутия) (116 тыс.).

Самые высокие зарплаты получают специалисты таких креативных индустрий, как программное обеспечение (173,1 тыс. рублей), музыка и саунд-дизайн (150,3 тыс.), дизайн (139,8 тыс.), архитектура и урбанистика (126,1 тыс.), кино и анимация (115,6 тыс.).

По темпам прироста оплаты труда в 2024 году лидируют кино и анимация (+26,5%), музыка и саунд-дизайн (+26,4%), изобразительные искусства (+24,7%), реклама (+23,8%), программное обеспечение (+21,9%), игры и игрушки (+20,4%), свидетельствует исследование Сбера.

Креативная экономика — драйвер предпринимательской инициативы граждан. В структуре работников креативных индустрий 37% приходится на занятых в малом и среднем бизнесе.

Креативная экономика всё больше сосредотачивается в крупных центрах: с 2022 года доля топ-10 регионов по числу занятых в этой сфере увеличилась с 51,8% до 52,8%. Десятку регионов — лидеров по числу занятых в креативной экономике образуют Москва (21,8%), Московская область (8,3%), Санкт-Петербург (6,2%), Краснодарский край (3,1%), Свердловская (2,7%) и Нижегородская (2,6%) области, Республика Татарстан (2,2%), Ростовская (2,1%), Самарская (2%) и Новосибирская (1,8%) области. По данным Сбера, наибольший прирост по доле занятых в креативной экономике в 2022-2024 годах показали Москва (+1 п. п.), Санкт-Петербург (+0,4 п. п.), Новосибирская и Свердловская области (по +0,2 п. п.).

Доля женщин в креативной экономике составляет 56% — это выше, чем в других сферах. При этом в программном обеспечении и архитектуре в большей степени заняты мужчины: 61% и 52% соответственно. Наибольшая доля женщин работает в культуре (77,6%), моде (75%), литературе (72,3%) и гастрономии (65,3%). За последние два года доля мужчин, занятых в креативной экономике, выросла на 1,6 п. п.

Доля сотрудников младше 35 лет в креативной экономике — 32,2%. Это на 11 п. п. больше средних показателей в стране. В ближайшие годы доля молодёжи может вырасти на фоне выхода на рынок труда поколения второй половины 2000 годов. К самым "молодым" — по доле сотрудников младше 35 лет — креативным индустриям можно отнести гастрономию (45,8% работников), программное обеспечение (45,3%), архитектуру и урбанистику (28,6%), рекламу и коммуникации (28,6%).

Уровень оплаты труда в креативных индустриях различается в зависимости от возраста. Наибольший доход получают сотрудники 35-44 лет и 25-34 лет — 148,8 тыс. и 137,5 тыс. рублей соответственно. Меньше остальных зарабатывают молодые специалисты до 24 лет (82,8 тыс. рублей) и пенсионеры (79,1 тыс. рублей).

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Фото: unsplash (Daniel McCullough)