За год в Петербурге провели 18 операций по пересадке сердца

Всего в течение прошлого года провели 95 операций.

Во вторник, 13 апреля, вице-губернатор Олег Эргашев на встрече с главным трансплантологом Минздрава России Сергеем Готье заявил, что в течение прошлого года было проведено 95 операций по трансплантации органов и тканей.

Донорская служба удержала "доковидные" темпы работы. Несмотря на перепрофилирование части стационаров, общие показатели по пересадкам не изменились. Более того, число медучреждений, которые занимаются трансплантацией, увеличилось с 5 до 7.

Так, пересадили 41 почку, 35 операций по пересадке печени, 18 – сердца, 1 – легких.

Ранее мы писали, что в Петербурге впервые повторно пересадили сердце 11-летнему мальчику.

Фото: Piter.TV