За год в Петербурге произошло 435 ДТП с участием несовершеннолетних

Представитель регионального ГУ МВД напомнила, что в темное время суток нужно носить светоотражающие элементы.

С начала 2021 года в Петербурге произошло 435 ДТП с участием несовершеннолетних, 46% из них — с участием пешеходов. Об этом на пресс-конференции в "ТАСС" сообщила начальник 3 отдела ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Татьяна Семенова.

Чаще всего вина водителей заключалась в том, что они не предоставляли преимущество пешеходам. В каждом седьмом случае авария происходила в темное время суток. Только у 3 детей были светоотражающие элементы.

Кроме того, в 156 детей находились в машине в момент ДТП. В каждом двенадцатом случае нарушались правила перевозки детей.

По статистике, ранее представленной детским омбудсменом Анной Митяниной, чаще всего по невнимательности под колеса попадают в Калининском районе. Наиболее "травматичное время": с 15 до 17 часов.

Ранее стало известно, сколько детей провалилось под лед в Петербурге и погибло.

Фото: Piter.TV