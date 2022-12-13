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В поселке Рощино пьяный водитель угодил в кювет
Сегодня, 12:21
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В поселке Рощино пьяный водитель угодил в кювет

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В аварии пострадали дети, которые находились в машине.

В Выборгском районе Ленобласти в 31-летний водитель попал в ДТП. В результате случившегося пострадали дети, которые находились в машине. 

По информации Piter.tv, инцидент произошел накануне, 12 мая, в поселке Рощино. Автомобилист находился в состоянии алкогольного опьянения. Он не справился с управлением и угодил в кювет. Машина врезалась в дерево. 

В автомобиле было двое детей пяти лет. Их доставили в больницу. Малыши находятся в состоянии средней степени тяжести. Информация о состоянии мужчины уточняется. 

Известно, что в этом году мужчина привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД  пять раз. 

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП, Новости Ленинградской области,

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