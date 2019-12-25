Семиклассник перебегал дорогу на "красный" и попал под машину на Белинского

В результате ДТП подросток был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

В среду, 1 ноября, в центре Северной столицы произошло ДТП, в котором пострадал 13-летний школьник. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 62-летий мужчина, управляя личным Mitsubishi Pajero Sport, двигался по улице Белинского от Литейного проспекта в сторону набережной реки Фонтанки. При проезде регулируемого пешеходного перехода он наехал на перебегающего на запрещающий сигнал светофора семиклассника без сопровождения родителей.

В результате ДТП подросток был госпитализирован с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, переломом правого плечевого сустава в состоянии средней тяжести.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург стал первым в России по количеству смертельных аварий с электросамокатами.

Фото: Piter.TV