Петербург стал первым в России по количеству смертельных аварий с электросамокатами

За 9 месяцев 2023 года в Северной столице произошло 172 аварии с участием СИМ.

Петербург возглавил антирейтинг по количеству смертельных ДТП с электросамокатами. Данными поделились в информационно-аналитическом обзоре Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД РФ 1 ноября.

За 9 месяцев 2023 года в Северной столице произошло 172 аварии с участием СИМ. Погибли четыре человека.

В России за этот же период насчитали 2647 таких ДТП, показатель превысил данные 2022-го в 2,1 раза. Аварии забрали жизни 31 человека. По данным МВД, чаще в ДТП с СИМ попадает молодежь (42%).

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Фото: Piter.TV